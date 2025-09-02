Spor Festivali Unutulmaz Anlar Yaratıyor

SPOR FESTİVALİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Spor Okulları’nda eğitim alan sporcular ve aileleri, Dr. Samim Gök Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen Spor Festivali’nde bir araya geldi. Katılımcılar, voleybol, judo, karate gösterileri ve parkur yarışmaları gibi çeşitli spor etkinlikleriyle dolu bir gün geçirdi. Festival, sporcular ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

ETKİNLİKTE HER YAŞA UYGUN SPOR FAALİYETLERİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla, Dr. Samim Gök Futbol Sahası’nda yapılan etkinliğe aileler çocuklarıyla katıldı. Her yaştan katılımcı, farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen festivalde geleneksel oyunlar, spor branşları tanıtımları, sporcuların gösterileri ve ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı parkur yarışmaları büyük ilgi gördü.

GÜN BOYUNCA EĞLENCE VE HEYECAN

7’den 70’e her yaştan vatandaş, hem sportif mücadele hem de eğlenceli anlarla dolu bir gün yaşadı. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, programa katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Festival, toplumsal dayanışma ve bağlılığın temellerini atarak katılımcılara keyifli anlar sundu.