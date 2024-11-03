Spor Hisselerinde Galatasaray’ın Başarısı Öne Çıktı

SPOR HİSSELERİ YÜZDE 9,9 AZALDI

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçtiğimiz ay yüzde 9,9 azalma yaşadı. Borsa İstanbul’da düşüş eğilimi kendini gösterirken, spor hisselerinde de değer kayıpları ön plana çıktı. Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında sadece Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları hisseleri bir miktar yükselişle yüzde 1 kazandı. Galatasaray, yeşil sahalarda taraftarını ve borsada yatırımcısını sevindirdi.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Galatasaray, Onvo Antalyaspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı. Ayrıca, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Geçen ay yatırımcısına büyük kayıplar yaşatan diğer kulüpler arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 11,1, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 12,9, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise yüzde 15,2 kaybettirdi. Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa’da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları’na katılamadığı için eleme maçlarında beklenen sonuçları alamadı.

GALATASARAY YIL BAŞINDAN BU YANA ZİRVEDE

Yılın başından itibaren spor şirketlerinin hisse performanslarına göz attığımızda Galatasaray yine zirvede yer aldı. Yatırımcılarına Galatasaray yüzde 12,5, Fenerbahçe yüzde 7,4 kazandırırken, Trabzonspor ise yüzde 19,5, Beşiktaş ise yüzde 49,6 kaybettirdi. Halka açık olan 4 spor şirketinin en yüksek piyasa değerine sahip olanı Fenerbahçe, ekim ayını 9 milyar 719 milyon 836 bin lira piyasa değeriyle kapatırken, Galatasaray 7 milyar 657 milyon 200 bin lira ile onu takip etti. Trabzonspor’un piyasa değeri 7 milyar lira, Beşiktaş’ın ise 5 milyar 808 milyon lira olarak belirlendi.