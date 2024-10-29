Spor Kulüplerinden 29 Ekim Kutlamaları

SPOR KULÜPLERİNDEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi önemli spor kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesajlar paylaştı. Bu kapsamda, Türkoğlu yaptığı açıklamada Cumhuriyetin 101. yılına vurgu yaparak bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ilk günkü gibi güçlü bir şekilde yanmaya devam ettiğini belirtti.

CUMHURİYET BİR EMANETTİR

Türkoğlu, “Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür.” diyerek Cumhuriyetin önemini vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyetin milletin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet olduğunu ve ortak geleceğin temel taşı olduğunu ifade etti.

GELECEĞE GÜÇLÜ BİR MİRAS

Açıklamasında, “Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır.” sözlerine yer veren Türkoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını en içten duygularla kutladı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.