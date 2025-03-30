Gündem

Spor Kulüplerinden Bayram Mesajları Yayınlandı

spor-kuluplerinden-bayram-mesajlari-yayinlandi

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor. Futbol ailesinin ve vatandaşların bayramını kutluyoruz. “Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın asla eksik olmadığı nice güzel bayramlar görmek dileğiyle.”

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU MESAJI

Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. “#RamazanBayramı’nız kutlu olsun!”

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KUTLAMASI

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sevdiklerinizle birlikte olacağınız sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyoruz. “İyi Bayramlar!”

BEŞİKTAŞ’IN BAYRAM MESAJI

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale’de Kayıp Öğrenci Ayşegül Aranıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan lise öğrencisinin bulunması için ekipler 20 saatlik bir arayış yürütüyor.
Gündem

11 Kente Sarı Kodlu Yağış Uyarısı

Ülke genelinde 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Güneybatı ve doğu bölgelerde toz taşınımı, diğer yerlerde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.