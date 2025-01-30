Spor Kulüplerinin Borsa Hareketliliği Analizi

BORSA İSTANBUL’DA SPOR KULÜPLERİ HİSSELERİ HAREKETLİLİK GÖSTERİYOR

2025 yılının ilk işlem ayının sonuna yaklaşırken, Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri hisselerinde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Son bir ay içinde dört büyük kulüpten en fazla değer kazananı Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin hisseleri, yüzde 13 oranında bir artışla yatırımcılarına kazanç sağlıyor. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 3,84’lük bir yükselişle pozitif bölgede yer alıyor.

Diğer yandan, Galatasaray ve Beşiktaş hisseleri yatırımcıları üzüyor. Sarı-kırmızılıların hisseleri yüzde 2,42 oranında değer kaybederken, Beşiktaş hisseleri yüzde 5,09’luk düşüş yaşadı. Galatasaray, son yaptığı KAP açıklamasında güncel borç tutarının 14.2 milyar TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla güncel borç tutarının 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğunu duyurdu. Trabzonspor ise finansal durumunu geçtiğimiz Kasım ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2024 itibariyle güncel borcu 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe’nin borcu ise Kasım’daki yüksek divan kurulu toplantısında 12.5 milyar TL olarak duyuruldu.