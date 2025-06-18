Spor Medyasının Sevilen İsimlerinden Sabri Ugan

SABRİ UGAN’IN ÜZÜCÜ SAĞLIK DURUMU

Spor medyasının tanınmış isimlerinden biri olan ünlü spiker Sabri Ugan hakkında üzücü bir gelişme kamuoyuna düştü. Uzun yıllar boyunca ekranlarda sporseverlerle buluşan Ugan’ın sağlık durumu, sosyal medya ve spor camiasında büyük bir endişe yarattı. Peki, Sabri Ugan hasta mı, ne hastalığı var? İşte, detaylar…

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Türk spor basınının önemli isimlerinden Sabri Ugan, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 62 yaşındaki tecrübeli spikerin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yaklaşık üç aydır tedavi sürecinde olan Ugan, yaşadığı rahatsızlığı kamuoyuyla paylaştı. Ancak, şu an hangi kanser türüyle mücadele ettiğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ugan, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, “Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Biliyorum ki bu hastalığın öznesi benim. Bana düşen kuvvetli kalmak. Birinci kemoterapiyi tamamladık” dedi. Ayrıca, “Yediğim baklavalar, börekler şekerimi 500’ün üzerine çıkarmış. Hemşireler hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.” şeklinde de ifade bulundu.

TEDAVİ SÜRECİ İLERLİYOR

Sabri Ugan’ın sağlık durumu ile ilgili daha detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Spor camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından sevenleri, ünlü spikerin tedavi sürecini dikkatle takip ediyor.