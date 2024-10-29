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Spor

Spor Muhabirine Saldırı Olayı Yaşandı

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA İSTENMEYEN OLAY

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ancak, direkt stat dışına çıktıklarında olumsuz bir durum meydana geldi.

SALDIRIYA UĞRAYAN MUHABİR HASTANEYE KALDIRILDI

Siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte stat dışına çıkan bir kişinin, Galatasaray muhabiri Emre Kaplan’a yumruk attığı gözlemlendi. Yaşanan olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan’ın burnuna darbe aldığı ve yanağında yaralanma olduğu belirtildi. Emre Kaplan’ın şikayette bulunmasıyla, saldırgan kişinin gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

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