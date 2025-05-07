Spor Öncesi Kalp Kontrolü Şarttır

SPORA BAŞLARKEN KALP SAĞLIĞINA DİKKAT!

Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, belli bir yaşın üstündeki bireylerin spora başlamadan önce kalp sağlığına mutlaka baktırması gerektiğini belirtiyor. “Spor yaparken gelişen ani ölümlerin nedeni, tanı konulmamış kalp hastalığı olabilir” diyor. Son zamanlarda spor sırasında ani ölümlerin artmasının endişe verici olduğunu ifade eden Karakaş, “Bu tür olayları medyadan sıkça duymak insanlarda kaygı yaratıyor. Sağlıklı görünen genç bireylerin neden aniden kaybedildiği sorusu sıkça akıllara geliyor” diye ekliyor.

KALBİN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GÖRE RİSKLER

Doç. Dr. Karakaş, ani kalp ölümlerinin sebeplerini anlamak için kalbin çalışma sisteminin bilinmesi gerektiğini vurguluyor. Kalbin, yaşam boyu kesintisiz çalışan ilk organ olduğunu ve dakikada tüm kanı vücuda pompaladığını anlatıyor. Kalbin bu işlevi yerine getirmesi için kaslarının, kapaklarının, elektriksel sisteminin ve damarlarının uyumlu çalışması gerekmektedir. Kalp damarlarının tıkanması ise beslenememesine ve bu durumun kalp krizine yol açmasına neden oluyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiği belirtiliyor ve bunun her 40 saniyede bir kişi anlamına geldiği vurgulanıyor.

Ani Ölümler ve Sporun İlişkisi

Doç. Dr. Karakaş, spor sırasında gerçekleşen ani ölümlerin genellikle tanı konulmamış kalp hastalıklarına işaret ettiğini söylüyor. “Spor yaparken ani ölüme neden olan durumların başında tanı konulmamış kalp hastalığı yatabiliyor. Bu tür bireyler genellikle ısınmadan spora başlıyor ve kalp sorunları ortaya çıkıyor” diyor. Kalp damarlarının tıkanması, rekabetten kaynaklanan heyecan ve fiziksel yetersizlik gibi durumların kalp krizine yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca doğuştan gelen kalp kası hastalıklarının da bu tür olaylara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

KALP MUAYENESİNİ İHMAL ETMEYİN

Doç. Dr. Karakaş, belirli yaşın üzerindeki herkesin kalp muayenesi yaptırmasının önemini vurguluyor. “Altta yatan kalp hastalığının tespit edilmesi için kalp ultrasonu ve EKG gibi testlerin yapılması gerekir” diyor. Spor yapılmadan önce kalp sağlığının kontrol edilmesinin şart olduğunu vurgulayan Karakaş, aile öyküsü veya mevcut şikayetler varsa bir sağlık profesyoneline başvurmanın önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, spor öncesinde ısınmanın gerekliliği konusunda da dikkat çekiyor.

Pandeminin Etkisi ve Kalp Krizi

Pandeminin kalp krizine yol açabilecek etkilerine de değinen Doç. Dr. Karakaş, “Pandemi sonrası ani ölümler arttı mı?” sorusunun sıkça gündeme geldiğini aktararak, “Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Avrupa Sağlık Birliği’nin verileri, ani ölüm riskinin pandemi öncesi ile aynı olduğunu belirtiyor” diyor. Aşıların kalp krizi riskini artırmadığına dair yapılan büyük çalışmaların sonuçlarına atıfta bulunan Karakaş, insanların kalp sağlığına dikkat etmeleri ve kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguluyor. “Mutlaka spora başlamadan önce kalbimizi kontrol ettirmeliyiz” ifadesiyle açıklamalarını tamamlıyor.