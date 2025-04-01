Spor Salonu Devi BXNG Club İflas Etti

İFLAS EDEN SPOR SALONU ZİNCİRİ

İflas eden şirketler listesine bu kez bir spor salonu zinciri katıldı. Çeşitli spor dallarında tanınan merkezler arasında yer alan BXNG Club, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Kısa sürede dikkat çekici bir büyüme sergileyen BXNG Club, büyümenin beraberinde getirdiği borç yükü nedeniyle aldığı iflas kararıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan spor salonu, iflas kararının duyurulmasının ardından şubelerini tek tek kapatma kararı aldığını bildirdi.

ŞUBELERİN KAPATILMASI

BXNG Club, iflas mahkemesine sunduğu raporda, tasfiye planı doğrultusunda varlıklarının bir kısmını satmak için muhtemel alıcılarla müzakerelere girdiğini aktardı. Ancak bu süreçte, salonun sahipleri, işletmenin 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek faaliyetlerine devam etmek üzere planlar yapsa da müzakerelerin beklenen şekilde ilerlememesi sebebiyle satış gerçekleşemedi. Satışın gerçekleşmemesi üzerine Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo’daki kalan şubelerini kapatma kararı alındı.

ÜYELERE BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

BXNG Club’ın kapanışı, üyelere e-posta aracılığıyla bildirildi. Üyeler, kapanış ile ilgili e-posta aldıklarını, fakat o tarihten sonra salonla herhangi bir iletişim kuramadıklarını ifade etti. Birçok eski üye, ödemiş oldukları ücretleri geri alıp almayacakları konusunda bilgi almak için salon sahipleriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını, fakat bu konuda güçlük yaşadıklarını belirtiyor.