Spor Salonu Zinciri BXNG Club İflas Etti

SPOR SALONU ZİNCİRİ İFLAS ETTİ

Spor salonları arasında öne çıkan BXNG Club, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Hızla büyüme gösteren bu salon zincirinin borç yükü, iflas kararı almasına neden oldu. Geçen yıl Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan spor salonunun geleceği, iflas kararı ile birlikte alınan şube kapatma kararıyla belirsizleşti.

ŞUBELERİN KAPATILMASI

BXNG Club, iflas mahkemesine sunduğu raporda, tasfiye planı çerçevesinde varlıklarının bir kısmını satmak için potansiyel alıcılarla müzakerelere girdiğini belirtti. Ancak, işletmenin sahibi, 600.000 dolarlık borcunu ödeyerek faaliyetlerine devam etmeyi planlasa da müzakerelerin istenen şekilde gelişmemesi nedeniyle satış işlemi gerçekleştirilemedi. Bu durumda, Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo’daki kalan şubelerini kapatma kararı aldı.

ÜYELERE HABER VERİLDİ

BXNG Club’ın kapanışı, üyelere e-posta yoluyla bildirildi. Üyeler, kapanış haberini aldıklarını ama o tarihten sonra salonla iletişim kuramadıklarını dile getiriyor. Birçok eski üye, ödediği ücretleri geri alıp alamayacaklarını öğrenmek için salon sahipleriyle bağlantı kurmaya çalıştıklarını, ancak bu süreçte zorluk yaşadıklarını ifade ediyor.