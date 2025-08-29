Spor Seminere Gsb, 4 Eylül’de

SPOR SEMİNERİ DÜZENLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 Eylül Perşembe günü ‘Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri’ düzenliyor. Bu seminerde, kulüpler ve anonim şirketler için denetime esas olan konular ve ilgili mevzuat hakkında katılımcılara bilgi sunulacak. Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler, Ankara’da bir araya gelecek.

SEMİNERİN DETAYLARI

Seminer, Ankara’daki Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonu’nda, saat 10.30’da gerçekleşecek ve Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz başkanlık edecek. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikte, kulüpler ve anonim şirketlerin denetime esas teşkil eden konuları ve mevzuatı hakkında detaylı bilgiler verilecek.

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR VE YETKİLER

Seminere katılacak olan kulüp ve anonim şirketlerin temsilcileri, hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişiler olacak. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin tüm işlemlerinin denetimi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yetki verilmişti. İlgili Kanunun geçiş hükümlerinin tamamlanması ve alt düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girmesiyle bakanlık ve denetim yetkisine sahip diğer kurumların mevzuat çerçevesinde rehberlik ve denetime dair çalışmaları ele alınacak.

– ANKARA