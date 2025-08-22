Spor Tesisleri Açıldı, Gelecek Bizim

SPOR DEVİRİMİ YAŞANIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin her yerindeki spor tesisleri, stadyumlar, kapalı spor salonları ve atletizm pistleri ile birlikte bir spor devrimi yaşandığını ifade etti. Bakan Bak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu’nda tamamlanan 23 tesise yönelik açılış törenine katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Konuşmasında, “Türkiye, dört bir yanındaki spor tesisleriyle, stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.

İLERİ GÖRÜŞLÜ YATIRIMLAR

Bakan Bak, gençlerin yeni tesislere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tesislerin ülkenin geleceği olan gençler için inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın en önemli görevlerinden birinin dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele olduğunu vurguladı. Bak, “Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Yeşilay, gençlerimizle beraber bu süreçte etkin rol oynuyor. Biz ailelerimize şunu söylüyoruz. Bu yapılan tesislere çocuklarımızı getirelim.” ifadelerinde bulundu.

YATIRIMLARIN DEVAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aydın’daki yatırımlarının sürdüğünü aktaran Bakan Bak, Türkiye çapında 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bir Kredi Yurtlar Kurumu yapısının bulunduğunu kaydetti. Efeler’de 1985 yatak kapasiteli öğrenci yurdunun hazır olduğunu ve gençlerin burada 5 yıldızlı otel konforunda barınabileceklerini söyledi. Ayrıca, 600 bin gence burs verildiğini ve yaklaşık 900 bin gence kredi sunulduğunu belirtti. “Gençlik merkezlerinde gençlerimize pek çok aktiviteyi sunuyoruz. Bu yıl 200 bine yakın genci doğa, yaz ve tematik kamplarda misafir ediyoruz.” diye konuştu.

GELECEK ŞAMPİYONLAR

Bak, Aydın’daki yatırımların devam ettiğini, İncirliova Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi, Söke Spor Kompleksi ve diğer spor komplekslerinin yapımının sürdüğünü aktardı. Gençlere güvendiklerini ifade eden Bak, “İnşallah gelecekte bu çocuklarımız arasından ülkemizin bayrağını göndere çektirecek Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları bu tesislerden yetişen sporculardan çıkacak.” şeklinde konuştu. Aydın’da birçok yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezleri ve spor tesislerinin açılışının gerçekleştirildiğini belirten Bak, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın hediye takdim ettiği açılış töreninin protokol üyeleri tarafından da kutlandığını aktardı. Açılış töreninde çeşitli katılımcılar yer aldı ve Efeler Müftüsü Yusuf Dönertaş’ın yaptığı dua ile tören tamamlandı.