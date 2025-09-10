Spor Toto Muaythai Finali Adana’da

SPOR TOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ FINALLERİ ADANA’DA DÜZENLENECEK

Spor Toto Muaythai Süper Lig’in 6. ayak final müsabakaları, yarın Adana’da gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, müsabakalar öncesi yaptığı açıklamada son 3-4 yıldır çok başarılı organizasyonlar yaptıklarını belirtti. Yıldız, “Bu organizasyona katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HAKAN ŞAHADE’DEN YIL SONU VURGUSU

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Lig ve Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade, yılın son final ayağının gerçekleştirileceğini hatırlatırken, federasyon olarak her yıl çıtayı yükselttiklerini dile getirdi. Şahade, sakatlıksız bir final geçmesini dileyerek, şampiyon olacak sporculara Avrupa Şampiyonası’nda başarılar temenni etti. Konuşmaların ardından organizasyona katılacak 16 sporcu yüz yüze gelerek poz verdi.

ŞAMPİYONLAR AVRUPA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Spor Toto Muaythai Süper Lig’in 6. ayağında toplamda 8 final müsabakası yapılacak. Şampiyon sporcular, 17-25 Kasım tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak.