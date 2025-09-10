Spor Toto Muaythai Finali Yarın Adana’da

SPOR TOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ FİNALİ YARIN ADANA’DA

Spor Toto Muaythai Süper Lig’in 6. ayak final müsabakaları, yarın Adana’da düzenlenecek. Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı olan Hasan Yıldız, müsabakalar öncesinde bir otelde yapılan basın toplantısında, son 3-4 yıldır başarılı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, organizasyonlarda ayrıntılı hazırlık süreçlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu organizasyona katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

SON FINAL AYAĞI

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Lig ve Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade, yılın son finale ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Şahade, federasyon olarak her yıl standartları yükselttiklerini dile getirerek, sakatlıksız bir final dönemi geçirmeyi umduğunu, aynı zamanda şampiyon olacak sporculara Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi. Toplantının ardından, organizasyona katılacak 16 sporcu ringe çıkmak üzere yüz yüze gelerek fotoğraf çektirdi.

ŞAMPİYONLAR AVRUPA’DA TEMSİL EDECEK

Spor Toto Muaythai Süper Lig’in 6. ayağında toplamda 8 final müsabakası gerçekleştirilecek. Şampiyon olan sporcular, 17-25 Kasım tarihlerinde Yunanistan’ın Atina şehrinde organize edilen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.