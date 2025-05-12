Spor Turizmi Gaziantep İçin Önemli

SPOR TURİZMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gaziantep’te, 63. Ziraat Türkiye Kupası final maçının heyecanı yaşanıyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, spor turizminin önemine vurgu yaptı. Bozgeyik, “Gaziantep güçlü spor altyapısı ile gelecekte spor turizminden daha fazla pay alacaktır” dedi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve milletvekilliği döneminde Gaziantep’e önemli spor tesisleri kazandırılmasında büyük katkı sunan Bozgeyik, kentin spor turizmi açısından değerli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

YATIRIMLARIN MEYVESİ

Bünyamin Bozgeyik, 63. Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep’te oynanmasının, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için yapılan tesislerin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. “Bu nedenle Gaziantep olarak geçmişte spor alanında yaptığımız yatırımların meyvesini görüyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

TURİZMİN EKONOMİYE KATKISI

Turizmin Gaziantep ekonomisi için stratejik bir sektör olduğunu belirten Bozgeyik, “Turizm, gerek ülke gerekse de şehir ekonomisi için önemli bir sektördür. Spor turizmi de turizmin en önemli dallarından biridir. Spor, bu nedenle dostluk ve kardeşlik olduğu kadar ekonominin canlanması ve şehrin marka değerinin yükselmesi demektir” dedi. Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep’te yapılmasının bunun en güzel kanıtı olduğunu ekledi. 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maç için Gaziantep’e gelecek binlerce kişi, hem şehrin ekonomisini canlandıracak hem de tanıtımına önemli katkılar sağlayacak.

GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA SAHİP GAZİANTEP

Bozgeyik, “Spor turizmi için öncelikle şehirde spor alanında güçlü bir altyapıya ihtiyaç vardır. Gaziantep bugün 33 bin seyirci kapasiteli stat ve diğer spor tesisleriyle güçlü bir altyapıya sahiptir. Tesisleşme açısından çok iyi bir noktaya geldik. Önümüzdeki dönemde, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle birlikte Gaziantep’i spor kenti yapmak için yaptığımız çalışmalarla şehrimiz spor turizminden daha fazla pay alacaktır. Sizleri, binlerce yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın lezzet başkenti Gaziantep’te misafir etmekten dolayı mutluyuz, heyecanlıyız” şeklinde konuştu.