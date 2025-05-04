Spor Yatırımları Yenipazar ve Nazilli’de İncelendi

SPOR YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Yenipazar ve Nazilli’deki spor yatırımlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri kapsamında Aydın’da gerçekleştirilen çalışmalar kesintisiz olarak devam ediyor. Sporun geniş kitlelere ulaşması, gençlerin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için il genelindeki yatırımlar sürüyor.

YENİPAZAR VE NAZİLLİ’DE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Bu bağlamda, hafta sonunu Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde geçiren İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yatırım süreçlerini yerinde inceledi. Yığmatepe, devam eden projeler ve bölgedeki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, yatırımların en kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.