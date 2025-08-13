Spor Yazarı Alper Kınar Açıklamalarda Bulundu

SPOR YAZARINDAN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Spor yazarı Alper Kınar, Beşiktaş’ın yarın akşam saat 21.00’de oynayacağı St. Patrick’s karşılaşmasını tartıştı. Kınar, takımın özellikle ikinci yarıda sahada pozitif bir enerji yakaladığını, fakat kanatlardaki eksikliğin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. “Beşiktaş kanatları olmayan bir kartal, kanatları olmayan bir kartal uçamaz” ifadesini kullanan Kınar, siyah-beyazlı ekibin en az beş yeni oyuncuya daha ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

TRANSFER GÜNDEMİ

Kınar, geçmişte önerilen Antony transferinden bahsetti ancak Sancho ile ilgili durumun kapandığını dile getirdi. Orta sahaya düşünülen Ndidi’nin Leicester’da efsaneleşen bir isim olduğunu ve Orkun’a saha içinde alan açabileceğini vurguladı. Kınar, “Orkun dünya starı olarak geldi ama Beşiktaş takımı olumsuzlukları içine çekiyor” şeklinde yorum yaptı.

BAŞKAN ADALI’NIN YORUMLARI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın basın toplantısını da değerlendiren Alper Kınar, “Kazanırsan futbolda her zaman önün açıktır, kaybedersen istediğin kadar güçlü ol, bazı şeyler bitmeye başlar” açıklamasında bulundu. Şampiyonluk yarışında güçlü bir bitişin önemine dikkat çeken Kınar, başkanın tepkilere karşı direncini biraz zayıf gördüğünü ifade etti.

TRANSFER İHTYACI VE BAŞARI VURGUSU

Kınar, Beşiktaş’ta sol kanat ve sol bek transferlerinin şart olduğunu bununla birlikte Rıdvan Yılmaz’ın yurt dışında üst düzey bir performans göstermiş olsaydı Türkiye’ye dönmeyeceği düşüncesini dile getirdi. “Beşiktaş kulübünde başarı mecburidir” diyen Kınar, alınacak birkaç kötü sonucun görev değişikliğini gündeme getirebileceğine dikkat çekti ve Solskjaer’i “yumuşak bakışlı bir hoca” olarak tanımladı.