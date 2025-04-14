Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Skandalı Anlattı

SKANDAL BELİRTİLERİ VE DETAYLARI

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bir televizyon programında yaşandığını iddia ettiği bir skandalın ayrıntılarını aktardı. Ünal’a göre, geçtiğimiz hafta Süper Lig hakemlerinden biri, Kuşadası’nda bir polis kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, hakemin yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu iddiaları öne çıktı. Kadın, araçta bulunan maddenin kendisine ait olduğunu belirtti.

OLAYIN ÜSTÜ KAPANACAK MI?

Yaşanan olaydan sonra, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezi bulunan Riva ile iletişime geçtiği ve skandalın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Aydın Emniyeti’nin bu konuya dair yapacağı açıklama ise büyük bir merakla bekleniyor. Ünal, Tahkim Kurulu tarafından söz konusu hakemin Süper Lig’de maç yönettiğini ifade etti.

ÖNCEKİ SUÇLAMALAR

Programda yorumculuk yapan Tahir Kum, yasaklı madde ile yakalandığı iddia edilen hakemin daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası aldığını ve bu cezanın açıklanmasının geriye bırakıldığını belirtirken, aynı hakemin hâlâ devam eden başka bir davası olduğunu da duyurdu.