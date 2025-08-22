Spor Yorumcusu Abdülkerim Durmaz Açıklama Yaptı

SPOR YORUMCUSUNDAN TRANSFER VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın transfer gündemi hakkında düşüncelerini paylaştı. Deneyimli yorumcu, Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde sergileyeceği performansla ilgili de görüş bildirdi. Özellikle Lemina’nın takımdan gitme iddialarını ele alan Durmaz, “Çok büyük eksiklik yaratır. Galatasaray’ın orta sahadaki iki kalbinden biri Lemina.” şeklinde konuştu.

MANUEL AKANJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Transferde ismi geçen Manuel Akanji ile ilgili de yorumlarını paylaşan Durmaz, “Türkiye Ligi’nin üstü bir stoper. Önde basmayı seviyor. Davinson Sanchez efekti verir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları, Galatasaray’ın defansif yapısına katkı sağlayabilecek potansiyeli açısından dikkat çekici bulunuyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ağırlıklı performansı üzerine de bir tahminde bulundu. “Galatasaray ilk 24’e rahat kalır. Biraz zorlarsa ilk 15’de de olur.” diyerek, takımın bu prestijli turnuvada göstereceği başarının altını çizdi.