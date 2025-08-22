Haberler

Spor Yorumcusu Abdülkerim Durmaz Açıklama Yaptı

SPOR YORUMCUSUNDAN TRANSFER VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın transfer gündemi hakkında düşüncelerini paylaştı. Deneyimli yorumcu, Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde sergileyeceği performansla ilgili de görüş bildirdi. Özellikle Lemina’nın takımdan gitme iddialarını ele alan Durmaz, “Çok büyük eksiklik yaratır. Galatasaray’ın orta sahadaki iki kalbinden biri Lemina.” şeklinde konuştu.

MANUEL AKANJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Transferde ismi geçen Manuel Akanji ile ilgili de yorumlarını paylaşan Durmaz, “Türkiye Ligi’nin üstü bir stoper. Önde basmayı seviyor. Davinson Sanchez efekti verir.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları, Galatasaray’ın defansif yapısına katkı sağlayabilecek potansiyeli açısından dikkat çekici bulunuyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ağırlıklı performansı üzerine de bir tahminde bulundu. “Galatasaray ilk 24’e rahat kalır. Biraz zorlarsa ilk 15’de de olur.” diyerek, takımın bu prestijli turnuvada göstereceği başarının altını çizdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Haberler

Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.