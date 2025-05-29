Spor Yorumcusu Demirkol, Osimhen’in Gidişini Değerlendirdi

MEHMET DEMİRKOL’DAN VİCTOR OSIMHEN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında Galatasaray’daki geleceği belirsizlik içinde olan Victor Osimhen ile ilgili açıklamalar yaptı. Demirkol, Nijeryalı futbolcunun Al Hilal’e transfer olacağını belirterek Sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

AL HİLAL’İN TEKLİFİ DİĞERLERİNDEN DAHA CİDDİ

Demirkol, Osimhen’in Al Hilal’e transfer olacağını şöyle ifade etti: “Kaç programdır aynı şeyi söylüyorum. İngiltere’de sesi soluğu kesilmiş durumda. Herkes santrfor ararken kimse Osimhen ismini anmıyor. Bu ismin gündeme gelmemesi anormal değil. Dolayısıyla herkes oyuncunun Al Hilal’e gideceğini biliyor.” Al Hilal’in Osimhen’e sunduğu teklifin Avrupa takımlarıyla rekabet etmeyi zorlaştırdığına dikkat çeken Demirkol, “Kimse oradan gelen teklifle rekabet edemeyeceklerini biliyor. 45 milyon Euro’dan 3 yıl için minimum 120 milyon Euro, inanılmaz bir rakam.” dedi.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ YETERSİZ KALDI

Osimhen’e Galatasaray’ın yaptığı teklifi de yorumlayan Demirkol, “Galatasaray’ın teklifi de fena sayılmazdı. 12 milyon Euro maaş ve yerel-global firmalardan gelecek reklam gelirleriyle bu rakam 20’ye yaklaşabilir. Galatasaray, İngiliz ekiplerle rekabet edemeyeceğini biliyor. Ancak Arap takımları başka bir seviyede.” ifadelerini kullandı.

VEDA MAÇI OLACAK MI?

Demirkol, Osimhen’in RAMS Başakşehir ile oynanacak maçta taraftara veda edebileceğine dair şu yorumları yaptı: “Cuma günkü maç bir veda formatına dönebilir. Bana ulaşan ilk bilgi bu; Cuma günü herhangi bir açıklama yapılmayıp Cumartesi günü bir şeyler olabileceği yönündeydi. Galatasaray taraftarı hala umudunu koruyor, oyuncunun ‘Bir sene daha kalıyorum’ demesine dair de beklentileri var. Bakalım ne olacak.”