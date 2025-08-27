Spor Yorumcusu Semih Sezerli, Beşiktaş’ın Maçını Yorumladı

SPOR YORUMCUSUNDAN DEĞERLENDİRME

Spor yorumcusu Semih Sezerli, Beşiktaş’ın Lausanne ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçını Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Sezerli, “Beşiktaş, sahaya çıktıktan sonra ben bu turun favorisiyim mesajını baskısıyla ve coşkusuyla hissettirmeli” şeklinde konuştu. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarların Perşembe akşamı takımlarını sonuna kadar desteklemesi gerektiğine dikkat çekti. Beşiktaş’ın fizik ve atletizm kalitesinin henüz hazır olmadığını vurgulayan Sezerli, “Ole Gunnar Solskjaer’in fizik kalitesi düzelmemiş oyuncular hakkında karar vermesi lazım” dedi. Duran topların önemine de değinen yorumcu, “Ole Gunnar Solskjaer, takımını duran top setlerine hazırladı mı?” sorusunu yöneltti. İlk 15 dakikada topa sahip olmanın kritik olduğuna dikkat çeken Sezerli, “Sahadaki ilk 15 dakikada topa ben sahibim mesajını vermek çok önemli” ifadesini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ ŞART

Maçın atmosferine vurgu yapan Sezerli, taraftar desteğinin bu karşılaşmada belirleyici olacağını aktardı. “Beşiktaş taraftarının Perşembe akşamı takımını itmesi gerekiyor” diyen Sezerli, Tüpraş Stadyumu’ndaki tribün coşkusunun Lausanne karşısında önemli bir avantaj sağlayacağını da belirtti. Beşiktaş’ın psikolojik olarak maça güçlü başlaması gerektiğinin altını çizen yorumcu, “Taraftar Beşiktaş’ın geriye düşmesine alışkın ancak bu maçta oyuncuların bunu düşünmeden sahaya çıkması lazım” ifadelerini dile getirdi. Lausanne’ın genç ve enerjik bir takım olduğunu hatırlatan Sezerli, Beşiktaş’ın tecrübesiyle bu durumu avantaja çevirebileceğini sözlerine ekledi.