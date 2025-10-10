Spora İlk Adım Projesi Salıpazarı’nda Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan “Spora İlk Adım Projesi”, Salıpazarı’nda minik öğrencilerle buluşma fırsatı buldu. Proje, çocukların erken yaşta spora yönlendirilmesi, temel hareket becerilerinin geliştirilmesi ve geleceğin yetenekli sporcularının keşfi hedefleniyor.

PİLOT OKULLAR BELİRLENDİ;

Salıpazarı ilçesinde Bereket İlkokulu ve Gökçeli İlkokulu, pilot okullar olarak seçildi. Görevlendirilen uzman antrenörler eşliğinde öğrenciler, tenis, voleybol ve atletizm gibi branşlarda haftada dört gün eğitim alıyor. Spora İlk Adım Projesi ile minik sporcular, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin yanı sıra, takım ruhu, disiplin ve öz güven gibi önemli beceriler de geliştiriyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR;

Projenin ilçedeki tüm ilkokullarda uygulanabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, gelecekte daha fazla öğrencinin projeden faydalanması planlanıyor.

