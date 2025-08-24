Sporcu Alımları e-Devlet’ten Başlayacak

ATILAN ADIMLAR VE TARİHLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için atıcılık ve yüzme dahil toplamda 17 branşta sporcu alımları yapmayı planlıyor. Bu alımlar, 1-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

GENÇ YETENEKLERİN ÖNEMİ

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç yeteneklerin bulunmasının Türkiye’nin spor geleceği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Demir, “Sporcu Eğitim Merkezleri’miz, ülkemizin spor alanındaki geleceğini inşa eden çok önemli kurumlardır. Bu merkezlerde eğitim gören çocuklarımız, hem akademik başarılarını sürdürüyor hem de profesyonel spor yaşamına adım atıyor.” diye ifade ediyor.

SPOR BRANŞLARI VE DAVET

2025-2026 yılı için yapılacak yeni sporcu alımlarında atıcılık, atletizm, badminton, boks, buz pateni, jimnastik, güreş, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, su topu, taekwondo, tenis ve yüzme branşlarına yetenekli sporcular seçilecek. Tüm sporcu adayları, seçim ve performans kriterlerine uygun bir şekilde başvuruya davet ediliyor. Ramazan Demir, çocukların enerjisini doğru yönlendirmenin, onları sporla tanıştırmanın ve profesyonel bir kariyerin kapılarını açmanın önemini vurgulayarak, aileleri de bu süreçte destek olmaya davet ediyor.