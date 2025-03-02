Sporcular Ağrı Dağı’nda Kayak Keyfi Yaşadı

DAĞDAKİ UNUTULMAZ DENeyim

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı sporcular, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde kayak yaparak unutulmaz bir deneyim yaşıyor. 5137 metre yüksekliğiyle Ağrı Dağı, son kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu dağ, tarih boyunca birçok efsaneye ev sahipliği yapmış ve kutsal kitaplarda isimlendirilen Nuh’un gemisi efsanesiyle de tanınıyor. Her yıl yerli ve yabancı dağcıların akınına uğrayan Ağrı Dağı, bu kez kayak sporcularına ev sahipliği yaptı.

EŞSİZ BİR MANZARA VE EĞİTİM

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı sporcular, uzman antrenörlerle birlikte Türkiye’nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı’nın eteklerinde kayak yapmanın heyecanını yaşıyor. Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, kış mevsimiyle birlikte dağın eşsiz bir manzaraya kavuştuğunu ifade etti. Çelebi, “Beyaz gelinliğini giymiş Ağrı Dağı’nın eteklerinde kayak sporcularımız unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Bu eşsiz doğada eğitimlerine devam eden sporcularımız, farklı bir atmosferde çalışma imkanı buluyor” dedi.

Ağrı Dağı’nın dört ülkenin sınırında yer alması nedeniyle uluslararası düzeyde büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Çelebi, bölgenin hem kış sporları hem de doğa turizmi açısından cazibe merkezi olduğunu da vurguladı.