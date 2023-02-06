Sporcular enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili sarsan depremde enkaz altında kalan sporcuların da olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 04.17’de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

TVF Erkekler Voleybol 2’inci Lig 6’ncı Grup’ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya’da konakladıkları Kırçuval Otel’in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk’in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

TAHA AKGÜL: “30-40 GÜREŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA”

Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et yarabbi!” paylaşımında bulundu.

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı’nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu’nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, “Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim” açıklaması yaptı.

KAHRAMANMARAŞSPOR YARDIM BEKLİYOR

Öte yandan Maraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldıkları, Teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

YENİ MALATYASPOR’UN KALECİSİ

Yeni Malatyasporlu futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan’a da ulaşılamadığı yapılan paylaşımlarda ortaya çıktı.

İSKENDERUNSPOR: “İKİ HOCAMIZ ENKAZ ALTINDA”

TFF 2. Lig’de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.