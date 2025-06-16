Sporcular, İran’da Ateş Altında Kaldı

İRAN’DA SPORCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sakarya’dan uluslararası spor müsabakasına katılan sporcular, İran’da İsrail’in saldırıları sırasında zor durumlar yaşadı. Sporcular, saldırılar sırasında ateş altında kalmalarıyla ilgili bir anı cep telefonlarına kaydetti. Hendek Güreş İhtisas Kulübü üyesi Samet Başar ve ekibi, bu kritik geceyi güvenlik tehditleri altında geçirmek zorunda kaldı.

SÜREÇ VE TAHLİYE

Sporcuların Türkiye’ye dönüş süreci ise oldukça zorluydu. Uzun bir bekleyişin ardından, Türkiye Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen araçlarla kara yolu üzerinden yurda getirilmeleri sağlandı. Bu olayın anları cep telefonlarıyla kaydedildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı: “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkanlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”

SONUÇ

Bu durum, Sakaryalı sporcuların uluslararası müsabakalarda yaşadığı tehlikeyi gözler önüne seriyor. Saldırıların yarattığı tehditler, sporcuların güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. Yerel yöneticiler, sporcuların güvenliğinin sağlanması adına gereken tüm önlemleri almaya devam ediyor.