Sporculardan Samet, Azmiyle İlham Veriyor

SAMET ÇAPUTOĞLU’NUN BAŞARI HİKAYESİ

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu Samet Çaputoğlu, azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken bir başarı hikayesi yazıyor. Serebral palsi hastalığı ve görme kaybına yol açan optik atrofi ile mücadele eden Çaputoğlu, hayata yüzme ile tutunmayı başarıyor. Katıldığı yarışmalarda 40’tan fazla madalya kazanan bu sporcu, birçok insana ilham veriyor.

SAMET ÇAPUTOĞLU’NUN SPOR SERÜVENİ

31 yaşındaki milli yüzücü, çocukluğunu hastanelerde geçirecek kadar zorlu bir süreç yaşamasına rağmen spora yönelerek hayata tutunuyor. Eğitim hayatında sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılar yaşasa da, yüzme sporu ona hem fiziksel hem de ruhsal olarak önemli kazanımlar sağlıyor. 10 yıldır lisanslı sporcu olarak çeşitli yarışmalara katılan Çaputoğlu, haftanın dört günü düzenli olarak Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi’nde antrenman yapıyor.

Samet Çaputoğlu, spora duyduğu tutku ve disiplinli çalışması ile pek çok başarıya imza atıyor. Başarıları, engelli bireyler için spor tesislerinin ve doğru yönlendirmenin ne denli büyük bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çaputoğlu’nun hikayesi, onun sadece bir sporcu değil, aynı zamanda birçok insan için ilham kaynağı olduğuna işaret ediyor.