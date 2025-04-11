Sporda İlk Adım Projesi, Elazığ’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Sporda İlk Adım’ Projesi kapsamında Elazığ’da yeni yetenekleri keşfediyor. Bu proje, ilkokul öğrencilerini sporla tanıştırmayı hedefliyor. Elazığ’da merkezde 17, ilçelerde ise 4 olmak üzere toplam 21 ilkokulda uygulanan bu proje doğrultusunda öğrenciler, çeşitli spor branşlarında temel eğitim alıyor. Projenin esas amacı, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve gelecekteki yetenekli sporcuları keşfetmek.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ

Proje kapsamında, ilkokul düzeyindeki öğrencilere atletizm, basketbol, voleybol, futbol, hentbol, halk oyunları, badminton, masa tenisi ve dart gibi branşlarda eğitim veriliyor. Eğitimler, deneyimli antrenörler tarafından yürütülüyor ve bunun yanı sıra öğrencilerin sporla ilgili temel kuralları öğrenmeleri de sağlanıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, projenin yalnızca sporun temellerini öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağladığını belirtiyor. Açıklamada, “Şehir olarak sporda emin adımlarla ilerliyoruz ve daha fazla çocuğa ulaşarak spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadesi dikkat çekiyor.