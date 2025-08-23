Sportif Balıkçı Taha Tarhan, Sazan Tutumu

SAPANCA GÖLÜ’NDEN DEV SAZANLAR

Uzun yıllardır sportif balıkçılıkla ilgilenen Taha Tarhan, Sapanca Gölü’nde gerçekleştirdiği avda yaklaşık 17 adet sazan balığı tuttu. Tarhan, dev sazanları fotoğrafladıktan sonra öperek suya geri bıraktı. “Yaklaşık 2 ile 13 kilo arasında değişen 17 balık tuttuk. En sevindirici olan ise uzun yıllar sonra Sapanca Gölü’nde yavru balık yakalamamızdı. Bu da popülasyonun sürdüğünü ve yeni balıkların yetiştiğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

SPOR AMACIYLA BALIK AVI

Yaklaşık 14 yıldır bu alanda faaliyet gösteren Taha Tarhan, daha önce de Sapanca Gölü’nden çeşitli balıklar yakalamış bir avcı olarak dikkat çekiyor. Bu sefer de büyük boyutlarda balıklar avladı. Göl kenarında kurduğu kamp alanında, 2 ile 13 kilogram arasında değişen toplam 17 sazan tutarak gerçekleştirdiği bu avın ardından, Tarhan, “Yakaladığımız balıkları öptükten sonra tekrardan suya geri bıraktık. Çünkü biz bunu spor amaçlı yapıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, popülasyonda kayda değer bir sürdürülebilirlik olduğuna yönelik elde ettiği yavru balıklar, Tarhan için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Kuraklık nedeniyle gölün su kaynaklarının korunmasının önemini vurgulayan Tarhan, “Gölümüzden sadece insanlar değil, tüm canlılar faydalanıyor. Uzun bir süre daha Sakarya için yağış göstermiyor, maalesef gölümüz için tehlike çanları çalmaya devam ediyor” dedi. Su israfının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Tarhan, “Bu sebeple suyu israf etmeden çok iyi kullanmamız gerekiyor” çağrısında bulundu.