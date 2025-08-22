Sportif Devrim, Türkiye’nin Gelişimi Oluyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor alanında büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, “Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadeledir. Dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kötü alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor” şeklinde konuştu. Bakan Bak, Aydın’a yaptığı ziyaret çerçevesinde tamamlanan 6 milyar TL değerindeki 23 spor tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde çeşitli ziyaretlerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünde incelemelerde bulunan Bakan Bak, ilk olarak yapımı tamamlanan Efeler Aydın Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Ardından Binali Yıldırım Stadyumu’na geçerek, 23 tesisin açılışını yaptı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÖREV

Aydın’da Türkiye Buluşmaları kapsamında bulunduklarını ve bu şehre kazandırdıkları 23 eserin açılışını yaptıklarını belirten Bakan Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında spor tesisleri, stadyumlar, kapalı yüzme havuzları ve spor salonlarıyla ülkemiz bir spor devrimi yaşıyor. Bugün burada gördüğümüz manzara gerçekten bizleri gururlandırdı. Gençlerimizin tribünlerde formalarıyla, eşofmanlarıyla, hocalarıyla birlikte coşku içinde olmaları bizleri sevindiriyor. Özellikle hocalarımıza ve ailelere teşekkür ediyoruz. Bu tesisler, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz içindir” dedi.

GENÇLER İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Bak, gençlere spor yapmalarını teşvik ederek, “Ailelere, çocuklarını bu tesislere getirmelerini öneriyoruz. Spor, kişiliğin gelişiminde ve özgüvenin artmasında çok önemli bir rol oynuyor. Biz, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için şanslıyız. Ülkemizin gençlerine yatırım yapan bir liderle ilerliyoruz. Aydın’da yaptığımız yatırımlar arasında İncirliova’da Gençlik Merkezi ve spor tesisi, Söke’de spor kompleksi ve yurt inşaatı yer alıyor. Aydın merkezde büyük bir kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu tesisleri kazandıracağız” şeklinde bilgi verdi.

REKABET VE COŞKU DOLU MAÇ

Açılış töreninin ardından Bakan Bak, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile dostluk maçı yaptı. Aydın milletvekillerinin de yer aldığı maç, hem rekabet hem de eğlenceli anlara sahne oldu. Yaklaşık 40 dakika süren futbol mücadelelerinde Bakan Bak’ın takımı 6-3’lük bir skorla galip geldi. Maçın ardından Bakan Bak, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

