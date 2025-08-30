Sporting Lizbon – Porto Maçı Yaklaşmakta!

PORTO – SPORTİNG LİZBON MAÇI HEYECANI

Portekiz Liga NOS’un önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan Sporting Lizbon – Porto maçı, futbolseverlerde büyük bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar, “Maç hangi kanalda olacak?” ve “Canlı izleme imkanı var mı?” gibi soruları sıkça sorarak, bu karşılaşmanın heyecanını paylaşıyor.

KARŞILAŞMANIN TARİHİ VE YERİ

Sporting Lizbon ile Porto arasındaki mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü tarihi bir gün olarak kaydedilecek. Mücadele, Lizbon’daki Estádio José Alvalade Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati ise 22:30 olacak. İki dev takımın karşılaşacağı bu müsabaka henüz başlamamışken, maç esnasında anlık skor güncellemeleri ve önemli gelişmeler takip edilebilecek.

Portekiz Ligi’nin bu dev mücadelesi, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir. This provides fans with multiple options to catch the much-anticipated match.