Spot Avalanche Fonu İçin SEC Başvurusu Yapıldı

KRİPTO PARA YATIRIM DÜNYASINDA YENİ GELİŞMELER

Kripto para yatırım dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Nasdaq, Grayscale yönetimindeki spot Avalanche borsa yatırım fonunun onaylanması için SEC’e resmi bir başvuruda bulundu. Bu durum, altcoin piyasasında düzenlenmiş yatırım araçlarının yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Nasdaq, Grayscale yönetimindeki bu fonun listelenebilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 19b-4 başvurusunda bulunmuş durumda. Bahsi geçen hamle, kripto para piyasasında düzenlenmiş yatırım araçları geliştirme eğilimini yeni bir şekilde gözler önüne seriyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Grayscale, halihazırda yüzde 2,5 yönetim ücreti olan bir Avalanche Trust işletiyor. Eğer bu başvuru onaylanırsa, yatırımcılar AVAX tokenına daha uygun maliyetli ve esnek bir şekilde yatırım yapma fırsatı bulabilecek. Ancak, SEC şu ana kadar Ethereum dışındaki hiçbir altcoin için spot ETF onayı vermemiş durumda. Yapılan dosyalamada, ETF’nin emanetçisi Coinbase Custody olarak belirtildi. Fon, Avalanche ağının yerel tokenı olan AVAX’ı doğrudan elinde bulundurarak piyasa fiyatını takip edecek. Böylece geleneksel yatırımcılar, standart aracılık hesapları üzerinden kripto varlıklara erişim imkanı elde edecek.

ALTERNATİF BAŞVURULAR VE PİYASA VERİLERİ

AVAX, son 24 saat içinde değerinin yüzde 6,6’sını kaybederek 20,5 dolardan işlem görüyor. Ancak Avalanche ile ilgilenen tek şirket Grayscale değil. Bu ayın başlarında VanEck de Avalanche ETF için S-1 formunu doldurarak başvuruda bulundu. Geçen ay ise Grayscale, şirketin ilk bağımsız ADA yatırım aracı olacak Cardano ETF başvurusunu gerçekleştirmişti. Bu durum, kripto para piyasasında hareketliliğin arttığını ve yatırımcıların farklı fırsatlara yönelme isteğini gösteriyor.