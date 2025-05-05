Spot Bitcoin ETF’leri Kurumsal İlgi Çekiyor

KRİPTO PARA PİYASALARI YENİ AŞAMADA

Kripto para piyasaları yeni bir aşamaya geçiyor ve spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal dünyada etkili bir araç olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3,06 milyar dolar olan girişlerin ardından, bu haftaki 1,81 milyar dolarlık net giriş, yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. SoSoValue tarafından açıklanan verilere göre, ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’inin toplam haftalık işlem hacmi 13,23 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen haftanın 18,76 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla azalmış olsa da, üçüncü hafta üst üste pozitif girişlerin devam etmesi, piyasada istikrarlı bir talebin olduğunu ortaya koyuyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR

Spot Bitcoin ETF’lerinin artan popülaritesi sadece geleneksel yatırım şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Brown Üniversitesi, geçtiğimiz cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inde yaklaşık 5 milyon dolar değerinde hisse bulundurduğunu açıkladı. Bu durum, akademik kurumların da kripto varlık piyasasına girmeye başladığını gösteriyor. 59,64 milyar dolar net varlığa sahip en büyük spot Bitcoin ETF’si olan IBIT, cuma günü 674,91 milyon dolar net yatırım aldı ve böylece toplam değerini 43,48 milyar dolara çıkardı. Bu rakamlar, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisinin sürmekte olduğunu teyit ediyor.

ETHEREUM ETF’LERİNDE DE POZİTİF GELİŞMELER

Diğer taraftan, spot Ethereum ETF’leri de geçtiğimiz hafta 106,75 milyon dolar giriş kaydederek üst üste ikinci pozitif akış haftasını işaretledi. Bu gelişme, kripto para piyasasında ETF ürünlerine yönelik kurumsal ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor.