Spot Bitcoin ETF’leri, Yine Pozitif İşaretler Verdi

NET GİRİŞLER YENİDEN BAŞLADI

Spot Bitcoin ETF’leri, altı günlük çıkış serisinin ardından pazartesi günü 219 milyon dolarlık net giriş sağladı. Bu durum, piyasanın son haftalarda yaşadığı sert düzeltmenin ardından yeniden pozitif işaretler vermesine yol açtı. Günlük girişlerde en büyük payı Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonu aldı ve bu fon 65,56 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 63,38 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ise 61,21 milyon dolar giriş elde etti. Bitwise’ın BITB fonuna 15,18 milyon dolar, Grayscale’in Bitcoin Trust fonuna 7,35 milyon dolar ve VanEck’in HODL fonuna 6,32 milyon dolar giriş gerçekleşti.

ÇIKIŞLAR ZİRVEYE ULAŞTI

15 Ağustos’ta başlayan çıkışlar, 19 Ağustos’ta 523,31 milyon dolarla zirveye ulaştı. Hafta boyunca toplam çıkış milyar doları aşarken, Bitcoin fiyatı 14 Ağustos’ta ulaştığı 124.128 dolarlık rekor seviyeden yüzde 11 düşüşle 110.186 dolara kadar geriledi. Sektör raporları, bu son çıkışların mart ayından bu yana görülen en büyük fon kayıplarını gösterdi. Analistler, ABD Merkez Bankası politikalarıyla ilgili belirsizliklerin yatırımcıları iki gruba böldüğünü belirtti. Ancak, Başkan Jerome Powell’ın son açıklamaları daha yumuşak bir şekilde algılanarak risk iştahının yeniden canlanmasını sağladı.

KRİPTO PAZARINDA İYİMERSİKLİK ARTMIYOR

Kripto piyasasındaki iyimserlik, popüler piyasa duyarlılık göstergesi olan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde de kendini gösterdi. Endeks, 60 puana çıkarak “açgözlülük” bölgesine geçti ve yatırımcıların tekrar alım iştahı kazandığını ortaya koydu.