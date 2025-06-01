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Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

SPOT PİYASADA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATI BELİRLENDİ

Spot piyasada elektrik fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 71 artarak 1 milyar 480 milyon 366 bin 700 lira seviyesine ulaştı.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA FİYAT TESPİTLERİ

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için saat 20.00 ve 21.00’de 3 bin 399 lira olarak kaydedildi. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 430 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 422 lira 66 kuruş oldu.

SPOT PİYASADA GÜNÜN FİYAT ARALIKLARI

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük ise 31 lira olarak kayıtlara geçti.

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