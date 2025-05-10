Spot Piyasa Fiyatları 3.400 Lira

MEGAVATSAAT ELEKTRİK FİYATLARI

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirleniyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün dünkü rakamlara göre yüzde 29,3 azalarak 912 milyon 842 bin 430 lira seviyesine düştü.

GÜN ÖNCESİ FİYAT TESPİTLERİ

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira olurken, en düşük fiyat ise saat 11.00’de 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1753 lira 30 kuruş ve ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1763 lira 29 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

SPOT PİYASA VERİLERİ

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.