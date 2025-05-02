Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

MEGAVATSAAT FİYATLARI BELİRLENDİ

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirleniyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 22 düşerek 1 milyar 195 milyon 307 bin 507 lira seviyesine ulaştı.

PİYASA FİYATLARI GÜN ÖNCESİ AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek olarak 19.00-21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira olarak kaydedildi. Bununla birlikte, en düşük fiyat 15.00’te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 199 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 191 lira 74 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

BUGÜNKÜ FİYATLARDA DEĞİŞİM

Spot piyasada bugünkü veriler, bir megavatsaat elektriğin fiyatının en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş ve en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor.