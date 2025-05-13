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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

MEGAVATSAAT ELEKTRİK FİYATLARI BELİRLENDİ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 779 lira 99 kuruş olarak belirleniyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 4,7 artış göstererek 1 milyar 362 milyon 244 bin 817 lira seviyesine ulaştı.

YARININ FİYAT DETAYLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00’de 3 bin 399 lira, en düşük saat 07.00’de 779 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 307 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 314 lira 43 kuruş oldu. Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.

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