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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 360 lira ve en düşük 1001 lira 1 kuruş olarak belirleniyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, dün ile karşılaştırıldığında yüzde 68 artarak 1 milyar 537 milyon 808 bin 942 lira seviyesine ulaştı.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat 20.00’de 3 bin 360 lira, saat 12.00’de ise 1001 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 35 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat 2 bin 407 lira 97 kuruş seviyesinde belirlendi.

BUGÜNKÜ PİYASA VERİLERİ

Spot piyasada, bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira ve en düşük 200 lira 1 kuruş olarak kaydedildi.

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