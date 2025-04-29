Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Gelebilir

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DÜZENLENEN FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI

Dünyanın en çok tercih edilen müzik ve podcast akış platformu Spotify, gelirlerini artırma amacıyla fiyatlandırma politikasını yeniden değerlendiriyor. Yeni çıkan raporlar, şirketin Avrupa ve Latin Amerika’nın bazı ülkelerinde Spotify abonelik ücretlerini artırmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu durum, şirketin fiyatlarını revize ettiği ilk zaman olmayacak.

YENİ ABONELİK FİYATLARI

Yeni verilere göre, Spotify bu bölgelerdeki bazı ülkelerde standart Bireysel abonelik planının fiyatını yaklaşık 1 euro artırmayı düşünüyor. Bir sektör kaynağının aktardığına göre, şirketin bu fiyat artışı çabalarının “bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağı” ifade ediliyor ve bu değişikliklerin Haziran 2025 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceği bildirilmekte.

ÖNCEKİ FİYAT ARTIŞLARI

Mevcut fiyat artışları, daha önce bazı ülkelerde gerçekleşen zamlarla birlikte geliyor. Örneğin, Spotify yakın zamanda Hollanda ve Lüksemburg’daki tüm planlarının maliyetini büyük bir duyuru yapmadan artırmıştı. Bu ülkelerde, Bireysel Spotify abonelik planı yüzde 18’lik bir artışla 10,99 eurodan 12,99 euroya yükseldi; ayrıca Aile ve Duo planları da daha fazla maliyet gerektiriyor.

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