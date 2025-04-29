Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Gelebilir

DENGELİ FİYAT ARTIRIMI PLANLANIYOR

Dünyanın önde gelen müzik ve podcast akış platformu Spotify, geliri artırma amacıyla fiyat politikasını gözden geçiriyor. Yeni yayımlanan raporlar, şirketin Avrupa ve Latin Amerika’nın bazı bölgelerinde Spotify abonelik ücretlerinde artış yapmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Gerçekleşecek bu değişiklik, Spotify’ın fiyatlarını ayarladığı ilk durum olmayacak.

EURO BAZINDA ARTIRMA HEDEFİ

Yeni raporlara göre, şirket bu bölgelerde birkaç ülkede, standart Bireysel abonelik planının fiyatını yaklaşık 1 euro artırmayı planlıyor. Bir sektör kaynağının ifadesine göre, Spotify’ın fiyat artışları çabaları “bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacak” ve bu düzenlemenin Haziran 2025 gibi erken bir tarihte uygulanabileceği bildiriliyor.

ÖNCEKİ ZAMLAR TAKİP EDİLİYOR

Önerilen zam, bazı ülkelerdeki daha önce yapılan fiyat artışlarını takip ediyor. Örneğin Spotify, geçtiğimiz günlerde Hollanda ve Lüksemburg’daki tüm planlarının maliyetini büyük bir duyuru yapmadan artırdı. Bu ülkelerde Bireysel Spotify abonelik planı, yüzde 18’lik bir artışla 10,99 eurodan 12,99 euroya yükseldi. Ayrıca, Aile ve Duo planları da bu ülkelerde daha maliyetli hale geldi.