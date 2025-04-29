Spotify Fiyatlarını Artırmayı Planlıyor

GENEL GÖRÜNÜM

Dünyanın önde gelen müzik ve podcast akış platformu Spotify, gelir artırma amacıyla fiyatlandırma stratejisini gözden geçiriyor. Yeni raporlar, şirketin Avrupa ve Latin Amerika’daki belirli ülkelerde Spotify abonelik ücretlerine zam yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu, Spotify’ın fiyatlarını düzenlediği ilk durum olmayacak.

ABONELİK ÜCRETLERİ YÜKSELEBİLİR

Bir rapora göre, Spotify bu bölgelerde bazı ülkelerde standart Bireysel abonelik planında fiyatı yaklaşık 1 euro artırmayı değerlendirmekte. Bir sektör kaynağı, şirketin fiyat artışlarının “bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağını” ifade etmesiyle, bu değişikliğin Haziran 2025 gibi erken bir zamanda geçerli olabileceği bildiriliyorken, kullanıcılar değişikliklerin etkisini sabırsızlıkla bekliyor.

DİĞER FİYAT ARTIRIMLARI

Söz konusu artış, bazı ülkelerde gerçekleşen mevcut fiyat artışlarının ardından geliyor. Spotify, kısa bir zaman önce Hollanda ve Lüksemburg’daki tüm planlarının maliyetini büyük bir açıklama yapmadan artırdı. Bu ülkelerde Bireysel Spotify abonelik planı, yüzde 18’lik bir artış ile 10,99 eurodan 12,99 euroya çıkarken, Aile ve Duo planları da aynı şekilde daha pahalı hale geldi.