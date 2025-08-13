Spotify Türkiye’de Rüşvet İddiasıyla İnceleniyor

MÜZİK PİYASASINDA SPOTİFY’NİN RÜŞVET İDDİALARI

Müzik endüstrisinin dijital alanındaki etkili ismi Spotify, Türkiye’de yaşanan rüşvet skandalı ile gündeme geldi. Bazı sanatçılar ve müzik sektörü temsilcileri, müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını ileri sürerek çalma listelerindeki adaletsiz görünürlüğü eleştirip şikayette bulundu. Ayrıca, popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddialarının ortaya atılması dikkat çekici oldu. Platformun yetkilileri, bu rüşvet iddialarına karşı harekete geçmekte olduğunu açıkladı.

KALDIRMA KARARI VE GÖZLER ÜZERİNDE

Yaşanan gelişmelerin ardından bir başka önemli olay da 2024’ün en popüler şarkısı olan “Cıstak”ın Spotify’dan kaldırılması oldu. Bu kararın, Spotify Türkiye editörleri hakkında açılan incelemeyle bağlantılı olduğu iddiaları gündemde. Ancak, şarkının neden kaldırıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaldırma kararının arkasındaki nedenlerin inceleniyor olması ise dikkatleri üzerine çekti.

Uzun zamandır devam eden şikayetler üzerine Spotify, harekete geçmek zorunda kaldı. Platformun İsveç merkezinden Türkiye editörlerine yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Bu süreçte ayrıca, 4 Temmuz tarihinde Rekabet Kurumu’nun da Spotify hakkında adil rekabet ilkelerine aykırı davrandığı nedeniyle inceleme başlattığı duyuruldu.

Şikayette bulunan isimler arasında birkaç tanınmış sanatçı da yer almakta. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” şeklinde bir görüş belirtti. Diğer bir sanatçı Oğuzhan Koç, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, müzik sektöründeki adalet gailelerini bir kez daha gündeme getirdi.