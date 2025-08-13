Spotify Türkiye’de Soruşturma Genişliyor: Cıstak Kaldırıldı

MÜZİK PİYASASINDA RÜŞVET İDDİALARI

Müzik dünyasının dijital lideri Spotify, Türkiye’de ortaya çıkan rüşvet iddiaları ile dikkatleri üzerine çekti. Bazı sanatçılar ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerinde müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını iddia ederek platforma şikayette bulundu. Bu şikayetler, popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında söz konusu rüşvet iddialarını da gündeme getiriyor. Platform yetkilileri, bu iddialara karşı harekete geçti.

2024’ÜN EN POPÜLER ŞARKISI KALDIRILDI

Yaşanan gelişmeler geniş yankı uyandırırken, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı “Cıstak”, Spotify Türkiye editörlerine yönelik açılan incelemenin sonucunda platformdan kaldırıldı. Şarkının neden kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaldırma kararının, müdahalelerin ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetler üzerine harekete geçti. Spotify’ın İsveç merkezinden Türkiye editörlerine yönelik bir soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurumu da 4 Temmuz’da platform hakkında adil rekabet ortamına aykırı davranıldığı gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.

ŞİKAYETLER VE AÇIKLAMALAR

Şikayet edenler arasında bazı tanınmış sanatçılar da bulunuyor. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” şeklinde bir yorum yaptı. Oğuzhan Koç ise, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” ifadeleri ile durumu değerlendirdi.