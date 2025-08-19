SPOTİFY TÜRKİYE OFİSİ AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek.” açıklamasında bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, global müzik sektörünün öncülerinden biri olan Spotify ile gerçekleştirdikleri toplantılarda önemli kararlar aldıklarını ifade etti.

MÜZİK EKOSİSTEMİ İÇİN SOMUT ADIMLAR

Türkiye’nin müzik ekosisteminin Spotify’den hak ettiği desteği alması adına kısa vadede somut ilerlemelerin gerçekleşeceğini vurgulayan Ersoy, “Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor.” dedi. Spotify’ın 2026 yılında İstanbul’da ofis açacağını kaydeden Bakan, müzik endüstrisi temsilcileri ile birlikte nasıl ortak adımlar atılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Eylül ayında İstanbul’da gerçekleşecek Müzik Zirvesi’nden önemli sonuçlar beklediklerini de ekledi.

KÜRESEL BAŞARI VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Türk sanatçılarının 2024 yılında 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştığını ve dünya listelerinde rekor kırdığını hatırlatan Ersoy, “Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca bu güçlü işbirliğinin genç yetenekler ve kadın sanatçılar için destek sağlayacağını, bunun yanı sıra kültürel diplomasiye de yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü uluslararası alanda tanıtacak adımların Spotify ekibi ile birlikte atılmaya devam edileceğini belirtti.