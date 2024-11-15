Spotify, Video İçerik İçin Yeni Program Başlatıyor

YENİ ORTAKLIK PROGRAMI DUYURULDU

Müzik ve video platformu Spotify, kullanıcıların reklamsız video içeriklerine erişim sağlamak amacıyla içerik oluşturuculara abone olma seçeneğini sunacak. Spotify, video içerik üreticileri ve viral içeriklerle YouTube’a rakip olmayı hedefliyor. 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, reklam gelirlerinin ötesinde ses ve videodan gelir elde etmeyi sağlayan yeni bir “Ortaklık Programı” başlatacağı bilgisini paylaşıyor.

KAZANÇ MODALİTELERİ

Yeni para kazanma programı, Spotify içerik üreticilerine iki şekilde ödeme yapacak. İçerik oluşturucular, Ortaklık Programı aracılığıyla tüm platformlarda içeriklerinden elde ettikleri reklam gelirlerinden pay alabilecekler. Bunun dışında, dinleyicilerin doğrudan destek sağlamasıyla birlikte, özel bonus içerik ve ayrıcalıklar sunan aylık podcast abonelikleriyle de gelir elde etme imkanı sunuluyor.

KATILIM ŞARTLARI

Her iki sistemin de uygunluk kriterleri mevcut. Spotify Ortaklık Programı’na katılmak isteyenlerin içeriklerini Spotify for Creators platformu üzerinden barındırması ve yüklemesi, 30 günlük bir dönem içerisinde 10 bin saat dinlenme ve en az 2 bin tekil izlenme elde etmeleri, ayrıca en az 12 bölüm yayınlamış olmaları gerekiyor. Abonelikler ise, en az iki bölüm yayımlamış ve 60 gün içerisinde en az 100 tekil Spotify dinleyicisine ulaşan içerik oluşturuculara açık olacak. Yeni programlar, gelecek Ocak ayında ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki kullanıcılar için erişilebilir hale gelecek. Ayrıca, Spotify, kullanıcıların parçalarını TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilmeleri için bu sitelerle entegrasyon sağladı.