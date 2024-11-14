Spotify, YouTube’a Rakip Olacak: Yeni Ortaklık Programı Geliyor Spotify, Video İçerik Oluşturucularına Yeni Imkanlar Sunuyor Spotify Ortaklık Programı ile Gelir Kazanma Yeni Spotify Programı 2025’te Başlayacak Spotify, İçerik Üreticilerine Destek Olacak 30 Günde 10 Bin Saat Dinlenme Şartı

SPOTİFY YENİ ORTAKLIK PROGRAMINI DUYURDU

Müzik ve video platformu Spotify, kullanıcıların reklamsız video içerikleri için içerik oluşturuculara abonelik yapmalarını sağlayacak yeni bir sistem geliştirdi. Şirket, video içerik oluşturucuları ve viral içerikler için oluşturduğu yeni ortaklık programı ile YouTube’a rakip olma hedefindedir. 2 Ocak 2025’ten itibaren, reklamlardan elde edilen kazançların ötesinde ses ve video yoluyla kazanç sağlamayı amaçlayan bu “Ortaklık Programı”nı faaliyete geçirecek.

İÇERİK OLUŞTURUCULARA İKİ YOLLA GELİR

Yeni oluşturulan para kazanma sistemi, Spotify içerik oluşturucularının iki farklı yöntemle gelir elde etmesine olanak tanıyor. İçerik oluşturucuları, Ortaklık Programı sayesinde, platformlarındaki içeriklerinden gelen reklam gelirlerinden pay alabilecek. Bunun yanı sıra, dinleyicilerden doğrudan destek isteyerek özel bonus içerik ve ayrıcalıklar sundukları aylık podcast abonelikleri aracılığıyla da para kazanabilecekler.

UYGUNLUK KOŞULLARI VE ÖNEMLİ DETAYLAR

Her iki sistemin de belirli uygunluk gereklilikleri mevcut. Spotify Ortaklık Programı’na katılmak isteyen içerik oluşturucularının, içeriklerini Spotify for Creators platformunda barındırması ve yüklemesi, 30 günlük bir süre içinde 10 bin saat dinlenme ve en az 2 bin tekil izlenme elde etmeleri, ayrıca en az 12 bölüm yayımlamış olmaları gerekiyor. Aylık abonelikler ise, en az iki bölüm yayımlamış ve 60 günlük süre içinde en az 100 tekil Spotify dinleyicisine ulaşmış içerik oluşturuculara açık olacak. Yeni programlar, Ocak ayı itibarıyla ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki kullanıcılar için aktif hale gelecek.

PLATFORMUN EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Spotify ayrıca, müzik ve video içeriklerini daha erişilebilir hale getirmek için çeşitli adımlar atmış durumda. Kullanıcıların parçalarını TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında kolayca paylaşabilmesi için bu platformlarla entegrasyon sağlamıştır. Bu gelişmeler, Spotify’ın içerik çeşitliliğini ve kullanıcı deneyimini artırmayı amaçladığını göstermektedir.