Spring Fest Kutlaması Gerçekleşti

FESTİVALİN AÇILIŞI VE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) bahar festivali olan Spring Fest etkinliği gerçekleştirildi. TOGÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi’ndeki nizamiye girişinden başlayan kortej yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, danışmanlar, genel sekreter, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüş, merkezi yemekhane önündeki festival alanında sona erdi.

KONUŞMALAR VE ETKİNLİKLER

Yılmaz, “Kültür, sanat ve bilimin iç içe geçtiği böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretilen yerler değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın da merkezleridir. Bugün burada, birlik ve beraberlik içerisinde, geleneklerimizi yaşatarak ve paylaşarak bu anlayışı hep birlikte ortaya koyuyoruz. TOGÜ ailesi olarak biz büyük bir aileyiz ve bu festival de bunun en güzel göstergesi. Emeği geçen tüm birimlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

GELENEKSEL ETKİNLİKLER VE KUTLAMALAR

Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları ekibi, Artvin Yöresi oyununu sergiledi. Sonrasında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan öğrenciler ve katılımcılar, baharın gelişini şenlik havasında kutladı. Festival alanında yer alan kulüpler fuarı, ödüllü yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar da etkinliğin ilgi çekici anları arasında yer aldı.