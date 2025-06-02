YENİ SEZON YAYIN TARİHİ VE FRAGMAN DETAYLARI

Yeni sezonun çıkış tarihi ve fragman bilgileri, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Fragmanın yayımlanmasıyla birlikte “Squid Game 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt bulunmuş oldu. Tanıtımda, dizinin final sezonuna dair önemli sahneler ve karakter dönüşleri öne çıkıyor. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölümlerde hangi karakterler geri dönecek? “Squid Game 3. sezon fragmanı izle” bağlantısı ve tüm detaylar haberimizde…

FRAGMANIN YAYINLANDIĞI TARİH

Netflix’in resmi açıklamasına göre, Squid Game 3. sezon fragmanı 31 Mayıs 2025 tarihinde global TUDUM etkinliğinde gösterildi. Fragmanda, baş karakter Seong Gi-hun’un yeniden arenaya dönme kararı ve Front Man ile yüzleşmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni sezonda izleyicileri bekleyen çok daha karmaşık ve ölümcül oyunlar bulunuyor.

YENİ SEZONUN YAYIN TARİHİ VE BÖLÜM SAYISI

Squid Game 3. sezonunun yayın tarihi 27 Haziran 2025 olarak açıklandı. Netflix, bu sezonun dizinin final sezonu olacağını da doğruladı. Toplamda 8 bölümden oluşacak olan bu sezon, dizinin gidişatını belirleyecek.