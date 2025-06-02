Squid Game Üçüncü Sezon Oyuncuları Kimler?

YENİ SEZONUN OYUNCULARI HANGİLERİ?

“Squid Game 3. sezon oyuncuları kim?” sorusu, merakla beklenen yeni sezon öncesi en çok araştırılan konulardan biri hâline geldi. 2025 yazında yayınlanacak olan bu sezon, eski karakterlerin dönüşü ile yeni figürlerin katılımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle başrol oyuncularının yanı sıra, ekibe yeni katılan karakterler dizinin heyecanını arttırıyor. Peki, Squid Game 3. sezon hangi oyunculardan oluşuyor? Hangi karakterler geri dönüyor ve kimler ilk kez diziye katılıyor? İşte detaylar…

GEÇMİŞ SEZONLARDAN TANIDIK KARAKTERLER

Netflix’in dünya genelinde büyük ilgi gören dizisi Squid Game’in üçüncü ve final sezonu, 27 Haziran 2025’te izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda, önceki bölümlerden tanıdığımız karakterlerin yanı sıra, bir dizi yeni yüz de yer alacak. Onaylanan oyuncu kadrosu arasında: Lee Jung-jae (Seong Gi-hun – Oyuncu 456), Lee Byung-hun (Hwang In-ho / Front Man), Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho), Im Si-wan (Lee Myung-gi – Oyuncu 333), Kang Ha-neul (Kang Dae-ho – Oyuncu 388), Park Gyu-young (Kang No-eul – Oyuncu 011), Park Sung-hoon (Cho Hyun-ju – Oyuncu 120), Yang Dong-geun (Park Yong-sik – Oyuncu 007), Kang Ae-shim (Jang Geum-ja – Oyuncu 149), Jo Yu-ri (Kim Jun-hee – Oyuncu 222), Lee David (Park Min-su – Oyuncu 125), ve Roh Jae-won (Nam-gyu – Oyuncu 124) yer alıyor.

YENİ VE HEYECAN VEREN KARAKTERLER

Yeni sezon, aynı zamanda dikkat çekici yeni karakterlere de ev sahipliği yapıyor. Choi Seung-hyun (T.O.P) harikulade Su-bong / Thanos (Oyuncu 230) karakterini canlandırıyor; eski bir rapçi olan Thanos, kripto para skandalı nedeniyle düşüşe geçmiş bir figür olarak hikâyeye dâhil oluyor. Ayrıca, Won Ji-an (Se-mi – Oyuncu 380), Lee Jin-wook (Park Gyeong-seok – Oyuncu 246), Song Ji-woo (Hye-won – Oyuncu 196), ve Chae Kook-hee (Seon-nyeo – Oyuncu 044) gibi yeni isimler de dizide yer alacak.

ANA OYUNCULARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Dizinin dinamik yapısına katkıda bulunan geri dönen ana oyuncular, izleyicileri tekrar buluşturacak. Lee Jung-jae (Seong Gi-hun – Oyuncu 456), Lee Byung-hun (Front Man / Hwang In-ho) ve Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho) gibi isimlerin yeniden diziye katılması, büyük ilgi uyandırıyor.